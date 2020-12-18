Санкт-Петербург, 18 декабря, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», не имеющая мировых аналогов, спущена на воду на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге в пятницу, 18 декабря.

АО «Адмиралтейские верфи» «Платформа «Северный полюс»

Платформа «Северный полюс» представляет собой мобильную полярную станцию. Она может до двух лет находиться в автономном плавании с экипажем и научными сотрудниками, принимать на себе круглогодичные полярные экспедиции.

На платформе будут проводиться геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования Арктики. Платформа способна самостоятельно дрейфовать во льдах и принимать на борт транспортные вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17).

«Северный полюс» построили в Петербурге по заказу Росгидромета в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктического региона.

«Платформа «Северный полюс» не имеет аналогов в мире. Ее давно ждут наши ученые. Она будет работать в Северном Ледовитом океане. Такие крупные заказы очень важны для города», — заявил на торжественной церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В 2020 году в Петербурге спущено на воду 11 судов и кораблей различного назначения. Судостроители города приступили к выполнению десяти новых заказов.