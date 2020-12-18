Набиуллина объясняет сохранение ключевой ставки — трансляция
В последние месяцы 2020 года в российской экономики усилились факторы, способствующие росту инфляции. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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По итогам 2020 года инфляция в России ожидается в диапазоне 4,6−4,9%. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина объяснила ускорение роста цен в России
В российской экономике услились проинфляционные тенденции. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Текущее ухудшение эпидемической ситуации в России оказывает не столь больше негативное влияние на экономику, чем весной 2020 года. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Экономика России вернётся к восстановлению весной 2021 года. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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В 2021 году уровень инфляции в России составит около 4%. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Пока что пространство для снижения ключевой ставки Банком России оценить трудно. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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В России имеет смысл распространить на ряд продуктов механизм стабилизации цен, который используется в отношении бензина. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Набиуллина оценила идеи правительства России по стабилизации цен
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,2% глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков «(Справедливая Россия») назвал ожидаемым.
Подробности в материале: В Госдуме объяснили решение ЦБ сохранить ключевую ставку
Снижение ликвидности банковского сектора России может негативно сказываться на возможности банков поддерживать кредитование экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что дефицит ликвидности российских банков составил больше 72 млрд рублей.
«Профицит ликвидности у российских банков наблюдался с 2017 года и планомерно снижался из-за пандемии в 2020 году и ее последствий — роста государственного долга и дефицита бюджета, — сказала Степанова. —И сейчас мы наблюдаем дефицит ликвидности. С одной стороны, можно считать это кратковременным снижением ликвидности российского банковского сектора, с другой стороны, при затяжном развитии экономического кризиса и роста дефицита бюджета мы можем войти в длительный период ограниченной ликвидности».
В 2021 году экономика России не ждет никакого роста — ни в 2,2%, ни в 2,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 2,2% до 2,3%.