Центральный Банк России 18 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка по денежно-кредитной политике председатель регулятора Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике и обновленному прогнозу Банка России. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

15:10 18.12.2020 В последние месяцы 2020 года в российской экономики усилились факторы, способствующие росту инфляции. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина видит «противоречивую картину» по инфляции

15:16 18.12.2020 По итогам 2020 года инфляция в России ожидается в диапазоне 4,6−4,9%. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина объяснила ускорение роста цен в России

15:26 18.12.2020 В российской экономике услились проинфляционные тенденции. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Проинфляционные тенденции могут стать устойчивыми — Набиуллина

15:39 18.12.2020 Текущее ухудшение эпидемической ситуации в России оказывает не столь больше негативное влияние на экономику, чем весной 2020 года. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Банк России не ждёт сильного ухудшения в экономике от обострения пандемии

15:44 18.12.2020 Экономика России вернётся к восстановлению весной 2021 года. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина назвала сроки возобновления «восстановительного роста» в России

15:49 18.12.2020 В 2021 году уровень инфляции в России составит около 4%. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина спрогнозировала инфляцию на 2021 год

15:55 18.12.2020 Пока что пространство для снижения ключевой ставки Банком России оценить трудно. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Набиуллина прокомментировала возможность снижения ключевой ставки

16:05 18.12.2020 В России имеет смысл распространить на ряд продуктов механизм стабилизации цен, который используется в отношении бензина. Об этом 18 декабря заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина оценила идеи правительства России по стабилизации цен

16:09 18.12.2020 Решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 4,2% глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков «(Справедливая Россия») назвал ожидаемым. Подробности в материале: В Госдуме объяснили решение ЦБ сохранить ключевую ставку

16:50 18.12.2020 Снижение ликвидности банковского сектора России может негативно сказываться на возможности банков поддерживать кредитование экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что дефицит ликвидности российских банков составил больше 72 млрд рублей. «Профицит ликвидности у российских банков наблюдался с 2017 года и планомерно снижался из-за пандемии в 2020 году и ее последствий — роста государственного долга и дефицита бюджета, — сказала Степанова. —И сейчас мы наблюдаем дефицит ликвидности. С одной стороны, можно считать это кратковременным снижением ликвидности российского банковского сектора, с другой стороны, при затяжном развитии экономического кризиса и роста дефицита бюджета мы можем войти в длительный период ограниченной ликвидности».

18:28 18.12.2020 Совет директоров Банка России 18 декабря 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. cbr.ru

19:24 18.12.2020 В 2021 году экономика России не ждет никакого роста — ни в 2,2%, ни в 2,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 2,2% до 2,3%.