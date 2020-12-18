Калуга, 18 декабря, 2020, 14:48 — ИА Регнум. В Калужском областном суде будет рассмотрено уголовное дело гражданина Молдавии о покушении на изнасилование и сопряженное с ним убийство, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru Орудие убийства

Вечером в июне 2020 года в районе калужского автокооператива «Гранит» обвиняемый из сексуальных побуждений напал на 34-летнюю женщину и пытался совершить с ней насильственный половой акт. На крик потерпевшей отозвались двое прохожих, которые сообщили о случившемся в полицию. Понимая, что его преступные действия стали очевидны окружающим, с целью сокрытия совершенного им покушения на изнасилование, а также по мотиву мести за оказанное сопротивление, мужчина убил женщину осколком бутылки, нанеся им три удара в шею. Затем обвиняемый забросал ветками труп потерпевшей и скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по горячим следам преступник был задержан и заключен под стражу. Обвиняемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы.