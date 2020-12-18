Таруса, Калужская область, 18 декабря, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, расположенной в Тарусе, занимающейся производством инструментов. Женщина обвиняется в сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в течение 2018 и 2019 годов в связи с неуплатой налогов в адрес организации налоговым органом были направлены соответствующие поручения на списание в бюджет необходимой суммы денежных средств. Операции по расчетным счетам организации в банках были приостановлены. Генеральный директор путем осуществления расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета, лишила налоговый орган возможности принудительно взыскать недоимку по налогам. Гендиректор скрыла денежные средства организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в сумме около семи миллионов рублей. При этом были использованы счета пяти других организаций, оформленные на родственников обвиняемой (мужа, дочь и зятя).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание до трёх лет лишения свободы