Ярославль, 18 декабря, 2020, 15:35 — ИА Регнум. 17 декабря мэрия Ярославля внесла изменения в в документ планирования регулярных перевозок на территории города. Документ отменяет, изменяет и вводит новые маршруты в рамках заявленной городскими властями транспортной реформы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Ярославле

22 маршрута отменяется, изменяется 4 и устанавливаются 18 новых. Отменяются маршруты автобусов 4, 4а, 6 т, 9,9 т, 16, 18к, 21б, 22а, 24а, 28, 29, 31, 35, 35д, 40к, 41б, 42,48,55к, 70,99с. Меняются маршруты 19, 27, 55, 78. Появляются новые маршруты: Богоявленская площадь — ТЦ «Аксон», Ярославль Главный — Поселок Куйбышева, Ярославль Главный — ТЦ «Аксон», Богоявленская площадь — улица 1-я Технологическая, Студенческий городок — Нижний поселок, Улица Ярославская — 15 МКР, Улица Ярославская — Богоявленская площадь, Резинотехника — Студенческий городок, Поселок Октябрьский — улица Чернопрудная, Машприбор — улица Светлая, Больничный городок — Московский вокзал, Улица Папанина — Ярославль Главный, НЗКИ — Торговый переулок, Фабрика «Красный перевал» — улица Труфанова, Улица Труфанова — фабрика «Красный перевал», Поселок Прибрежный — Красная площадь, улица Павлова — Ярославль Главный.

Как сообщили в мэрии Ярославля, замена маршрутов должна произойти в марте. После внесения изменений в документ планирования городские власти проведут конкурсы среди перевозчиков на новые маршруты.

«Данная маршрутная сеть составлена с учетом компенсации тех маршрутов, которые планируются к отмене с июля 2021 года», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Ярославцы задают вопрос: а где же обещанное обсуждение с жителями транспортной реформы, если новый документ уже вышел? На это в мэрии отвечают — сеть будет работать в «тестовом режиме», и изменения в неё будут вноситься уже в ходе работы.

«Сейчас ведем систематизацию всех жалоб. Видим предложения и замечания, которые от большинства жителей поступают. С депутатами обсуждаем, с общественниками. На первом и втором этапе мы собираем предложения и замечания от жителей и общественности. Срок действия договоров на первом этапе короткие, около года. Чтобы иметь возможность внести изменения и корректировки. Мы же в рамках своих полномочий можем и дополнительные маршруты организовать, и внести изменения в схемы движения. Это в наших полномочиях, мы можем это делать, если действительно это необходимо», — рассказал Сергей Волканевский.

Как говорят в мэрии основная маршрутная сеть заработает с лета 2022 года.

«Это уже будут муниципальные контракты, там более жесткие требования к изменениям, нам будет сложнее что-то поменять, когда мы муниципальные контракты на длительный срок заключим. Мы их хотим заключить на срок от 3 до 5 лет. Вот к моменту подписания этих муниципальных контрактов в 2022 году мы должны подойти с рабочим вариантом маршрутной сети, полностью сверенной со всеми жителями, учитывающих все интересы», — говорит Сергей Волканевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти хотят отказаться от маршрутных такси в пользу автобусов большой вместимости с единой системой оплаты и льгот. При этом планируется отменить ряд «сквозных» маршрутов. Опубликованный проект схемы вызвал недовольство многих ярославцев.