Санкт-Петербург, 18 декабря, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Дорожный службы Санкт-Петербурга вышли на борьбу со снегопадом, который принес в город на Неве новый циклон «Дуглор». В настоящее время на уборке города задействовано 918 единиц техники и 1217 специалистов ручного труда. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

К очередному снегопаду, как отметили в ведомстве, городские власти решили подготовиться заранее и уже ночью дорожники обработали тротуары и проезжие части солевыми растворами и песко-соляной смесью.

В настоящий момент сотрудники дорожных предприятий сметают выпавший утром снег, а также вывозят ранее собранный на пункты приема. Поскольку температура воздуха в Петербурге отрицательная, поверхность тротуаров и проезжей части посыпаются песко-соляной смесью.

«Данное средство увеличивает сцепление шин и обуви с дорогой и не позволяет образовываться гололеду», — пояснили в комитете.

По прогнозам синоптиков, снегопад сегодня может продлиться весь день, поэтому дорожные предприятия охраняют повышенную готовность на случай неблагоприятного изменения погодной обстановки.

Комитет по благоустройству просит автомобилистов и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.