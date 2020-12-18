Киев, 18 декабря, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украинывнимательно выслушаютв Донбассе, где люди настаивают на своём праве говорить на родном языке, в то время какКиев им втаком правеотказывает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 декабря, комментируя высказывания Алексея Данилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Как сообщалось ранее, Данилов раскритиковал решение парламента Молдавии вернуть русскому языку статус языка межнационального общения, отметив, что это решение «очень опасно».

Читайте также: Украина пожаловалась Польше на «опасное» решение Молдавии по русскому языку

« Другой реакции из Киева на разумное решение молдаван о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения я и не ожидал: оно подрывает украинскую логику оправдания шовинизма. Оказывается, развитие национального языка — это одно, а удобство межнационального общения — другое и никакого противоречия тут нет.

Киеву теперь труднее будет объяснять гражданам Украины, не принадлежащим к титульному этносу, почему они лишены элементарных прав, которыми должны обладать по всем известным европейским нормам. Прямой опасности, конечно, это решение молдавских парламентариев Украине не несёт, но в качестве инструмента формирования общественных настроений свою положительную службу сослужит.