Москва, 18 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Отношение к России со стороны находящихся под контролем Запада международных спортивных структур враждебное, соответствующей должна быть и наша реакция на него, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 декабря, комментируя решение спортивного арбитражного суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

Как сообщалось ранее, суд запретил российским спортсменам в течение двух лет выступать под национальным флагом. На тот же срок России запрещено проводить на своей территории мировые чемпионаты.

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« В вопросе о запрете российским спортсменам в течение двух лет выступать под флагом своей страны присутствуют два аспекта. Первый касается необходимости выполнять международные правила участия в соревнованиях. Второй — адекватной реакции на явно предвзятое, дискриминационное отношение к российским спортсменам со стороны олимпийских органов.

Да, спортсмены должны следовать правилам и, когда они их нарушают, нести наказание. Нести его, однако, они должны индивидуально. Коллективное наказание — это не спорт, это политика.

Далее, всем очевидно, что отношение к России со стороны находящихся под контролем Запада международных спортивных структур враждебное. Соответствующей должна быть и наша реакция на него.

Решение о том, участвовать или не участвовать в предстоящие два года в контролируемых Западом соревнованиях под чужим флагом, российские спортсмены будут принимать индивидуально. По их решению мы будем судить о степени их реальной приверженности патриотизму.