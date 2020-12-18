Нет смысла участвовать в спортивной системе, которая дискриминирует Россию
Москва, 18 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Отношение к России со стороны находящихся под контролем Запада международных спортивных структур враждебное, соответствующей должна быть и наша реакция на него, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 декабря, комментируя решение спортивного арбитражного суда.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Олимпийский кастет
Как сообщалось ранее, суд запретил российским спортсменам в течение двух лет выступать под национальным флагом. На тот же срок России запрещено проводить на своей территории мировые чемпионаты.
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«В вопросе о запрете российским спортсменам в течение двух лет выступать под флагом своей страны присутствуют два аспекта. Первый касается необходимости выполнять международные правила участия в соревнованиях. Второй — адекватной реакции на явно предвзятое, дискриминационное отношение к российским спортсменам со стороны олимпийских органов.
Да, спортсмены должны следовать правилам и, когда они их нарушают, нести наказание. Нести его, однако, они должны индивидуально. Коллективное наказание — это не спорт, это политика.
Далее, всем очевидно, что отношение к России со стороны находящихся под контролем Запада международных спортивных структур враждебное. Соответствующей должна быть и наша реакция на него.
Решение о том, участвовать или не участвовать в предстоящие два года в контролируемых Западом соревнованиях под чужим флагом, российские спортсмены будут принимать индивидуально. По их решению мы будем судить о степени их реальной приверженности патриотизму.
Одновременно, как мне думается, пора взять установку на выход из олимпийского движения и создание независимой системы спортивных соревнований с участием Китая, Индии, азиатских, латиноамериканских и африканских стран, которые захотят войти в эту систему. Я говорю об общей установке, в кратком комментарии не место для деталей, но установка должна быть именно такой. Пусть Запад продолжает вариться в своём уже протухшем соусе, где спорт безнадежно испорчен политикой и наживой, а те, кто хочет чистого спорта, должны работать на той основе, которая позволяет ставить на первое место именно спорт», — отметил Михаил Демурин.