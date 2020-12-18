Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 декабря, 2020, 13:05 — ИА Регнум. В Ярославской области депутаты городской Думы Переславля-Залесского Роман Козлов (КПРФ) и Михаил Уваров-Корюгин («Единая Россия») имеют конфликт интересов при рассмотрении вопроса об утверждении генерального плана. Об этом сообщил председатель Думы Сергей Корниенко 17 декабря 2020 года на заседании депутатской комиссии по бюджету, экономике и развитию. В Думу поступил протест из Переславской межрайонной прокуратуры.

Переславль-Залесский

О возможном конфликте интересов при рассмотрении генплана депутатов в ноябре предупредила председатель постоянной комиссии Думы по соблюдению запретов Светлана Таранова.

18 ноября комиссия по бюджету представительного органа поддержала проект Генплана. На тот момент ни один депутат заявления о возможном конфликте интересов не подал. Как выяснила прокуратура, два депутата скрыли личную заинтересованность в принятии документа. Супруги Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова владеют земельными участками на территории городского округа Переславля и подали заявления о переводе своих участков в земли поселений. Эти заявления администрацией городского округа были удовлетворены.

«При изменении назначения земельных участков изменяется вид их разрешенного использования с возможностью строительства, дальнейшего использования депутатом указанного имущества как членом семьи собственника, реализации земельных участков с извлечением прибыли для семьи. Кроме того, меняется кадастровая стоимость земельных участков. Депутат Козлов Р.В. 18 ноября 2020 года принял участие в заседании комиссии по бюджету, экономике и развитию, голосовал по вопросу о проекте решения об утверждении генплана Переславля, однако уведомления о конфликте интересов в установленном порядке не подавал,» — говорится в представлении прокуратуры, фрагмент которого зачитал на заседании комиссии председатель переславской Думы Сергей Корниенко.

В настоящий момент прокуратура проводит проверку соблюдения антикоррупционного законодательства всеми депутатами городской Думы Переславля по обращению депутата облдумы Сергея Хабибулина.

Пока неизвестно, выявлен ли еще у кого-то конфликт интересов, поскольку прокуратура изучила только депутатов, которые голосовали на бюджетной комиссии. Те депутаты, которые не участвовали в заседании 18 ноября, формально еще ничего не нарушили. Возможно, последуют новые представления прокуратуры перед заседанием Думы 24 декабря. На это заседание скорее всего будет вынесен вопрос об утверждении генерального плана Переславля-Залесского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый проект Генплана так и не был рассмотрен Думой после вмешательства губернатора.