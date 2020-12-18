Кострома, 18 декабря, 2020, 12:46 — ИА Регнум. На утренники в детских садах Костромской области из соображений эпидемиологической безопасности не пустят родителей. Об этом со ссылкой на директора департамента образования и науки региона Илью Морозова сообщает ГТРК «Кострома».

Группа детского сада №6 ВКонтакте Детский сад в Костроме

Праздник в дошкольных учреждениях будет организован силами воспитателей без приглашённых аниматоров. Кроме этого, утренники отменены в костромских школах. Вместо этого учителя проведут чаепития в каждом отдельном классе, также без сторонних актёров и родителей.

Чтобы скрасить впечатление от ограничений, департамент образования региона подготовил новогодний спектакль с участием Деда Мороза и Снегурочки. Его запись передадут в детские сады и школы области.

Напомним, ранее костромские власти решили отказаться от приглашения аниматоров в детские сады и школы региона. Главный государственный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин также попросил родителей не звать к себе домой актёров, которые «обошли не один десяток квартир».