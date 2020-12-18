Омск, 18 декабря, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Прокуратура Знаменского района Омской области потребовала устранить нарушения, связанные с выборами главы района.

Kremlin.ru Прокурор

Как сообщили ИА REGNUM 18 декабря в прокуратуре Омской области, деятельность совета Знаменского муниципального района проверили на соблюдение положений законодательства о местном самоуправлении.

Проверка показала, что полномочия главы Знаменского района истекли ещё 27 ноября 2020 года. Однако, несмотря на это, совет района не инициировал вопрос об избрании главы, не принял каких-либо мер по созданию конкурсной комиссии.

Данный вопрос не выносился на очередное заседание совета. Прокуратура района внесла представление в адрес председателя совета.

«Вопрос о создании комиссии запланирован к рассмотрению на ближайшем заседании представительного органа», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 27 ноября 2015 года главой Знаменского муниципального района Омской области является Александр Онуфриев.

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