Чебоксары, 18 декабря, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В администрации столицы Чувашии назначен руководитель аппарата мэрии. Пост занял 44-летний Андрей Петров, который возглавлял администрацию одного из районов Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Cap.ru С докладом выступает Андрей Петров

Андрей Петров будет руководить аппаратом мэрии в статусе заместителя главы администрации Чебоксар. До перехода на пост вице-мэра он десять лет руководил Московским районом.

Сити-менеджер Алексей Ладыков уверен, что «новый заместитель сможет реализовывать намеченные планы, развивать инициативы и на достойном уровне сопровождать действующие проекты».

Петров сменил на посту Алексея Маклыгина, который сложил полномочия после девятилетней работы в должности, оказавшись в центре внимания общественности из-за предполагаемого вождения в пьяном виде.