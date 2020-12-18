В Чебоксарах назначен вице-мэр
Чебоксары, 18 декабря, 2020, 12:30 — ИА Регнум. В администрации столицы Чувашии назначен руководитель аппарата мэрии. Пост занял 44-летний Андрей Петров, который возглавлял администрацию одного из районов Чебоксар, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.
Андрей Петров будет руководить аппаратом мэрии в статусе заместителя главы администрации Чебоксар. До перехода на пост вице-мэра он десять лет руководил Московским районом.
Сити-менеджер Алексей Ладыков уверен, что «новый заместитель сможет реализовывать намеченные планы, развивать инициативы и на достойном уровне сопровождать действующие проекты».
Петров сменил на посту Алексея Маклыгина, который сложил полномочия после девятилетней работы в должности, оказавшись в центре внимания общественности из-за предполагаемого вождения в пьяном виде.
Справка ИА REGNUM. Андрей Николаевич Петров родился 17 марта 1976 года в Чебоксарах. Окончил Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова (специальность «Электрические и электронные аппараты»), ОУ «Московский университет потребительской кооперации» (специальность «Экономика и управление на предприятии»).
Трудовую деятельность начал в 1999 году специалистом в ОАО «Чебоксарское научно-производственное приборостроительное предприятие «Элара». В 2001 — 2003 годах работал коммерческим директором ООО «Элконт», в 2003 — 2006 годах возглавлял ООО «ДАР — Климат», затем в течение двух лет руководил отделом промышленности и предпринимательства администрации города Чебоксары.
В 2008 — 2010 работал начальником Заволжского территориального управления администрации Чебоксар, с сентября 2020 года возглавлял администрацию Московского района Чебоксар.