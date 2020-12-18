Москва, 18 декабря, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Россия намерена оспорить решение CAS запретить президенту РФ Владимиру Путину и чиновникам посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.

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«Конечно, Россия оспорит это решение», — уверен Джабаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским чиновникам посещать Олимпийские и Параолимпийские игры, а также чемпионаты мира в течение двух лет. Ограничение затронет Олимпиаду 2021 года в Токио и чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Глава комитета Госдумы по спорту Борис Пайкин (ЛДПР) назвал позитивным, что Спортивный арбитражный суд не пошел на поводу у ВАДА и сократил срок наказания РУСАДА.