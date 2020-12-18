Ярославль, 18 декабря, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Ярославской области ещё шесть человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Это максимальное число умерших, о которых сообщили за сутки.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Как уточнили в региональном оперативном штабе, умерли женщины 1927,1936, 1940 и 1950 годов рождения, мужчины 1967 и 1976 годов рождения. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса скончались по официальным данным 136 человек.

Число новых заболевших за сутки остаётся стабильным (190 человек на 18 декабря). Власти просят жителей региона соблюдать меры безопасности во время пандемии и соблюдать все требования, направленные на предотвращение распространения эпидемии.