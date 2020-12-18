Архангельск, 18 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил требование АО «Центр судоремонта «Звёздочка» о признании незаконным приказа ФАС РФ о внесении его в реестр недобросовестных поставщиков. Судья Харламов не нашёл оснований для исключения предприятия из чёрного списка. Вердикт суда ещё может быть обжалован в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Предприятие по иску к ФАС России требовало признать приказ за номером 745/20 от 13 августа 2020 года незаконным и возложить на антимонопольное ведомство обязанности по исключению из реестра недобросовестных поставщиков реестровой записи «РНП.243 267−20 от 13.08.2020 года».

В чёрный список «Звёздочка» попала после того, как Минобороны России расторгло с центром контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей, судов Северного флота. Контракт был заключен 30 декабря 2010 года, его сумма составляла 106 529 509,4 рубля. Расторгли его 14 июля 2020 года на основании решения арбитража Москвы от 27 января 2020 года.

В карточке сайта госзакупок уточняется, что дата исключения «Звёздочки» из реестра — 23 июля 2022 года.

Дело, на основании решения по которому центр и был внесён в реестр, было начато в июле 2019 года. Минобороны РФ потребовало взыскать с компании 329 169 364,38 рубля задолженности в виде неотработанного аванса. Также министерство требовало расторгнуть сам контракт. В январе 2020 года суд частично удовлетворил иск, расторгнув контракт и взыскав в пользу истца 204 750 608 рублей 22 копейки. В октябре 2020 года вердикт в вышестоящей инстанции был оставлен без изменения.

Напомним, центр судоремонта «Звёздочка» по заказу Минобороны РФ занимается строительством судов, в том числе океанографического исследовательского судна «Академик Александров». Проект был разработан ещё в 2014 году.