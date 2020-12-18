Джакарта, 18 декабря, 2020, 10:45 — ИА Регнум. Правительство Индонезии способствовало возвращению 11 суматранских орангутангов из Таиланда и Малайзии, сообщает Antara.

Andrew Regan Суматранский орангутан

В министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии выразили надежду на улучшение сотрудничества в борьбе с транснациональными преступлениями как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Министерство иностранных дел, посольство Индонезии в Куала-Лумпуре и посольство Индонезии в Бангкоке помогли репатриировать 11 суматранских орангутангов, которые были незаконно проданы за границей.

Малайзия официально передала девять орангутангов посольству Индонезии в Куала-Лумпуре. Ещё двоих передал Таиланд.

В Индонезии доставленных орангутангов передали ветеринарам для медицинского осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, двух суматранских орангутангов, находящихся под угрозой исчезновения, отправили в Индонезию после того, как они были контрабандой ввезены в Таиланд.