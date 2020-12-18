Волгоград, 18 декабря, 2020, 10:42 — ИА Регнум. 600 коров из Калмыкии привезли на зимнюю передержку в Волгоградскую область. Из-за сильной летней засухи в соседней республике возникла напряжённость с кормами.

Зимовать животные будут в двух фермерских хозяйствах на территории Среднеахтубинского района. До пункта назначения стадо довезли в грузовиках, дорога заняла больше 20 часов. Перед отправкой калмыцкие коровы пробыли на 30-дневном карантине, ветеринары профилактически исследовали животных.

«Я хочу сказать, что это было всегда, во все времена, когда соседи друг другу помогали. А было время, когда у нас ситуация по бескормице была, и мы заготавливали солому и в Саратовской области, и в областях, даже еще дальше расположенных, не только рядом с нами территориально. Поэтому такое взаимодействие, такая помощь, они, в принципе, существуют всегда», — отметил председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов.

Волгоградская область при федеральной поддержке направила в Калмыкию и более 10 тысяч тонн корма. Зимовать «соседи» ориентировочно будут до мая 2021 года, сообщает ГТРК «Волгоград-ТРВ».