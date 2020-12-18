Москва, 18 декабря, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Российскую Корпорацию по туризму — новую структуру по развитию внутреннего туризма — создадут на базе бывшего АО «Курорты Северного Кавказа». Об этом 18 декабря сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Gazprom-media.com Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

«Для синергии в управлении и для ускорения развития индустрии в рамках реорганизации институтов развития по решению премьера АО «Курорты Северного Кавказа» преобразованы в Корпорацию по туризму», — сказал он.

По словам вице-премьера, это федеральное предприятие с прямым подчинением правительству, функционал Ростуризма и корпорации не пересекается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году АО «Курорты Северного Кавказа» было передано в управление Министерства по делам Северного Кавказа. В 2020 году это министерство было упразднено и корпорация перешла в ведение Минэкономразвития РФ. Деятельность компании не раз подвергалась критике и проверкам со стороны Счетной палаты, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, правоохранительных органов.

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