Обнинск, Калужская область, 18 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Обнинске организована доследственная проверка по факту недомогания учеников школы № 3, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40204s003.edusite.ru Урок во втором классе школы № 3

По предварительным данным, 17 декабря 2020 года в утреннее время несколько учащихся после завтрака в школьной столовой почувствовали недомогание. В настоящее время отобраны смывы с оборудования и инвентаря в школьной столовой, а также образцы сырья и готовой продукции. Проводится проверка персонала на наличие инфекций и санитарного состояния в пищеблоке. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Между тем, по имеющейся информации, за медицинской помощью никто не обращался.

По результатам проверки школьного пищеблока будет принято процессуальное решение.