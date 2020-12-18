Красноярск, 18 декабря, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Красноярском крае стабилизируется, но остаётся напряжённой. Такой вывод сделали участники заседания комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания региона 17 декабря.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, ситуация с коронавирусом в крае находится в стадии стабилизации. Напряженной остаётся обстановка в Большеулуйском, Идринском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Тасеевском районах, а также в городе Бородино.

Горяев призвал красноярцев отказаться от новогодних зрелищных мероприятий, массового скопления людей, отдыха за рубежом.

Главврач краевой клинической больницы Егор Корчагин заявил, что в крае пройден второй пик эпидемии. В стационарах сокращается количество пациентов. При этом особого наблюдения требуют такие территории, как Байкит, Туруханский район, Хатанга. Помощь тяжелым больным приходится оказывать с применением санавиации и привлечением дополнительного медперсонала.

Занятость коечного фонда в Красноярском крае составляет порядка 71,48%, в том числе в Красноярске — 72,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в Красноярском крае было выявлено 41 919 носителей коронавируса. Выздоровели 35 000 человек, скончались 1449 пациентов с COVID-19.