Владивосток, 18 декабря, 2020, 10:10 — ИА Регнум. В ходе прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин говорил о внешней политике в 2020 году как о потерянном периоде для цивилизации, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

Kremlin.ru Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции

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«Что касается блока вопросов — внешней политики, то здесь та же самая «заурядность» звучала несколько иначе. Президент России, возможно, даже с некоторой грустью говорил о международной обстановке. С грустью, потому что межгосударственные отношения претерпели мало изменений в положительную сторону, а пандемия не только не сплотила мировое сообщество, но и ещё больше обнажила старые проблемы. На мой взгляд, о 2020 годе во внешней политике Владимир Владимирович говорил как о потерянном периоде для цивилизации. В какой-то степени это можно считать и посылом как реальным, так и мнимым партнёрам России: «Жаль, что в очередной раз мы не смогли договориться, но Москва по-прежнему будет стоять на своём», — подчеркнул Шелест.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая 17 декабря пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стала подчёркнуто обыденной, и это продиктовано стратегическим видением ситуации, считает заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.