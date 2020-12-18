Москва, 18 декабря, 2020, 10:08 — ИА Регнум. По итогам 2020 года уровень бедности в России, скорее всего, будет в районе 13%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

Сергей Виноградов. Нищие. 1899

«Во II квартале 2020 года процент жителей РФ с доходом ниже прожиточного минимума составлял 13,5%, по предварительным оценкам правительства, и 13,2%, по мнению Всемирного Банка. Учитывая, что именно во II квартале был пик пандемии и экономического кризиса в связи с локдауном, то можно предположить, что данная цифра будет максимальным годовым значением, — сказала Кошелева. — Среди мер, которые могли повлиять на уровень бедности, — повышение размера пособий по безработице до 12 130 рублей в месяц, выплаты максимальных пособий тем, кто потерял работу из-за COVID-19, поддержка семей и пенсионеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, уровень бедности в России по итогам текущего года будет на уровне 14,2%.