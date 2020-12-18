Москва, 18 декабря, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Из всех тем, на которые накануне, 17 декабря, в ходе большой пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин, член Общественной палаты РФ, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова выделила предстоящие выборы депутатов Госдумы. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила:

Kremlin.ru Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции

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»Безусловно, особый интерес для нас представляют вопросы, посвящённые подготовке и проведению выборов депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года. Кампания предстоит масштабная, конкурентная. Следствием того несколько факторов: расширенные полномочия парламентариев в части формирования состава правительства РФ, обновлённый партийно-политический ландшафт, что стало трендом ЕДГ 2020 года, где новые и другие малые партии прагматично провели свои кампании и вошли в число 16 партий, освобождающихся от сбора подписей.

Крайне важно, что Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах. Открытость российской избирательной системы — один из фундаментальных принципов государственного устройства сегодня. Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах. Общественное наблюдение в России будет развиваться и дальше, поскольку в обществе есть потребность в участии в электоральных процессах.

Мы в Общественной палате Российской Федерации уже анонсировали подготовку пула наблюдателей на предстоящих выборах 2021 года, как и в рамках кампании ЕДГ 2020 года, будет функционировать профильный Координационный совет по общественному контролю за выборами, на площадке которого выстраивается конструктивный диалог между заинтересованными в независимом наблюдении политическими партиями (такими как «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина» и другие) и институтами гражданского общества.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» на своей интерактивной платформеnom24.ru представит образовательный модуль с возможностью сертификации в качестве наблюдателей всех желающих. Также продолжит работу наше экспертное сообщество, которое «держит руку на пульсе», осуществляет объективный мониторинг общественно-политических событий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 17 декабря провёл очередную большую пресс-конференцию. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и соответствующих санитарно-эпидемиологических требований мероприятие прошло в необычном формате — в режиме видеоконференции.

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