Путин и лидеры СНГ обсудили пандемию и перспективы развития — трансляция
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца, сообщила пресс-служба правительства Армении.
«Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца, поэтому и не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. С армянской стороны в заседании никто не будет участвовать», — заявили в пресс-службе, сообщение которой цитирует ТАСС. Отец премьера Вова Пашинян умер в возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни.
«Почти все бывшие советские республики в СССР экономически поддерживались Россией. Сегодня они в свободном плавании и зачастую торгуют своей независимостью во вред России». Такое мнение высказал ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где поднималась тема состояния и перспектив СНГ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение не участвовать в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца Вовы Пашиняна.
Читайте подробнее: Пашинян пропустит саммит лидеров стран СНГ из-за смерти отца
Россия продолжает оказывать масштабную помощь странам СНГ в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.
Читайте подробнее: Путин назвал объёмы поддержки странам СНГ в борьбе с коронавирусом
Россия готова поставлять вакцины от коронавируса странам СНГ. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Читайте подробнее: Путин подтвердил поставки российских вакцин от коронавируса странам СНГ
Трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении в целом последовательно реализуется. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.
Об этом: Путин: соглашение по Нагорному Карабаху последовательно реализуется
Страны СНГ почти подготовили единый план действий по борьбе с пандемией. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.
Подробности в материале: План действий по борьбе с эпидемией в СНГ почти готов — Путин
Содружество Независимых Государств (СНГ) обладает большим созидательным потенциалом. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов СНГ.
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Авиационные власти Узбекистана выступают за скорейшее возобновление авиасообщения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 18 декабря заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств СНГ.
Подробности в материале: Узбекистан выступил за скорейшее возобновление авиасообщения в СНГ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу сотрудничества по вопросам трудовой миграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил 18 декабря на саммит глав государств Содружества.
Подробности в материале: Узбекистан предложил СНГ расширить сотрудничество в сфере миграции
Россия готова содействовать странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса своими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также другими, которые находятся в разработке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря на заседании Совета глав государств СНГ, проходившем в формате видеоконференции.
«В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин заявил о скором появлении у России новых вакцин от коронавируса
Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо применить практику «зеленых коридоров». Об этом заявил временный исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов на саммите глав государств СНГ.
Читайте подробнее: Киргизия предложила создать «зеленые коридоры» в СНГ
Проблема угрозы безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) остается актуальной. Об этом 18 декабря заявил президент Таджикистан Эмомали Рахмон на саммит глав государств СНГ.
Об этом: Рахмон призвал создать единый список террористических организаций в СНГ
Таджикистан перенес в 2020 году сильнейший экономический ущерб из-за самого сильного в современной истории маловодья. Об этом 18 декабря заявил президент Таджикистан Эмомали Рахмон на саммит глав государств СНГ.
Читайте подробнее: Рахмон: Таджикистан пережил сильнейшее маловодье
Президент России Владимир Путин 18 декабря провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как уточняется, темой совещания была нейтрализация угроз национальной безопасности России, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира.
Саботирующий реализацию договора о создании Союзного государства Александр Лукашенко высказался 18 декабря на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств за развитие объединения пространства бывшего СССР. Мероприятие проходило в формате видеоконференции с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и России.
«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве — не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано», —цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
Концепцию белорусского председательства в СНГ Лукашенко пообещал обнародовать позже. При этом он обозначил ряд её аспектов: «Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности».