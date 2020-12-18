Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря 2020 года под председательством Республики Узбекистан в режиме видеоконференции. В нем примет участие президент России Владимир Путин.

«Я думаю, что оно будет своевременным, полезным, в завершение года мы это делаем. С коллегами пообсуждаем, какие задачи мы должны решить в первоочередном порядке», — заявил накануне российский лидер в ходе большой пресс-конференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в рамках СНГ в политической, торгово-экономической, социальной и культурной областях. Также лидеры СНГ рассмотрят вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, обсудят актуальные международные темы.

Итогом заседания должно стать утверждение актуализированной Концепции дальнейшего развития СНГ, принятие совместных заявлений о 75-летии создания ООН, о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности и других документов.

Новости о заседании Совета глав государств СНГ — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Страны СНГ
12:26 18.12.2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет принимать участие в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца, сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Премьер Пашинян в это время будет участвовать в похоронах своего отца, поэтому и не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. С армянской стороны в заседании никто не будет участвовать», — заявили в пресс-службе, сообщение которой цитирует ТАСС. Отец премьера Вова Пашинян умер в возрасте 80 лет после тяжелой продолжительной болезни.

12:28 18.12.2020

«Почти все бывшие советские республики в СССР экономически поддерживались Россией. Сегодня они в свободном плавании и зачастую торгуют своей независимостью во вред России». Такое мнение высказал ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя итоги пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, где поднималась тема состояния и перспектив СНГ.

12:51 18.12.2020

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение не участвовать в заседании Совета глав государств СНГ в связи со смертью отца Вовы Пашиняна.

Читайте подробнее: Пашинян пропустит саммит лидеров стран СНГ из-за смерти отца

13:12 18.12.2020

Россия продолжает оказывать масштабную помощь странам СНГ в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.

Читайте подробнее: Путин назвал объёмы поддержки странам СНГ в борьбе с коронавирусом

13:20 18.12.2020

Россия готова поставлять вакцины от коронавируса странам СНГ. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Читайте подробнее: Путин подтвердил поставки российских вакцин от коронавируса странам СНГ

13:30 18.12.2020

Трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении в целом последовательно реализуется. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.

Об этом: Путин: соглашение по Нагорному Карабаху последовательно реализуется

13:43 18.12.2020

Страны СНГ почти подготовили единый план действий по борьбе с пандемией. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ.

Подробности в материале: План действий по борьбе с эпидемией в СНГ почти готов — Путин

13:44 18.12.2020

Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

13:45 18.12.2020

Содружество Независимых Государств (СНГ) обладает большим созидательным потенциалом. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств-членов СНГ.

Читайте также: Мирзиёев: СНГ обладает большим созидательным потенциалом

13:57 18.12.2020

Авиационные власти Узбекистана выступают за скорейшее возобновление авиасообщения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 18 декабря заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на саммите глав государств СНГ.

Подробности в материале: Узбекистан выступил за скорейшее возобновление авиасообщения в СНГ

14:07 18.12.2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу сотрудничества по вопросам трудовой миграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом он заявил 18 декабря на саммит глав государств Содружества.

Подробности в материале: Узбекистан предложил СНГ расширить сотрудничество в сфере миграции

14:12 18.12.2020

Россия готова содействовать странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса своими препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также другими, которые находятся в разработке. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря на заседании Совета глав государств СНГ, проходившем в формате видеоконференции.

«В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Подробности в материале: Путин заявил о скором появлении у России новых вакцин от коронавируса

14:26 18.12.2020

Странам Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо применить практику «зеленых коридоров». Об этом заявил временный исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов на саммите глав государств СНГ.

Читайте подробнее: Киргизия предложила создать «зеленые коридоры» в СНГ

15:09 18.12.2020

Проблема угрозы безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) остается актуальной. Об этом 18 декабря заявил президент Таджикистан Эмомали Рахмон на саммит глав государств СНГ.

Об этом: Рахмон призвал создать единый список террористических организаций в СНГ

15:22 18.12.2020

Таджикистан перенес в 2020 году сильнейший экономический ущерб из-за самого сильного в современной истории маловодья. Об этом 18 декабря заявил президент Таджикистан Эмомали Рахмон на саммит глав государств СНГ.

Читайте подробнее: Рахмон: Таджикистан пережил сильнейшее маловодье

16:45 18.12.2020

Участники заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (в режиме видеоконференции). 18.12.2020. kremlin.ru

18:00 18.12.2020

Президент России Владимир Путин 18 декабря провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, темой совещания была нейтрализация угроз национальной безопасности России, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта военного назначения в ведущих армиях мира.

19:48 18.12.2020

Саботирующий реализацию договора о создании Союзного государства Александр Лукашенко высказался 18 декабря на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств за развитие объединения пространства бывшего СССР. Мероприятие проходило в формате видеоконференции с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и России.

«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве — не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано», —цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Концепцию белорусского председательства в СНГ Лукашенко пообещал обнародовать позже. При этом он обозначил ряд её аспектов: «Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности».

22:51 18.12.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон president. tj