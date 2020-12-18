Чебоксары, 18 декабря, 2020, 09:29 — ИА Регнум. В Чувашии эпидемиологическая ситуация с коронавирусом является «достаточно напряжённой», хотя показатель выявляемых случаев заражения держится на высоком уровне. В ближайшее время в республике «расширятся амбулаторные возможности». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 декабря, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Оценивая в целом ситуацию, руководитель республики назвал её «достаточно напряжённой»:

«Ситуация уже некоторое время держится на стабильном уровне. Но при этом стабильность находится на достаточно высоких значениях, число случаев заражения регистрируется практически на максимальных значениях, нагрузка на систему здравоохранения тоже высокая», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в республике «достаточно эффективно работает» система оказания амбулаторной помощи, что позволило снизить нагрузку на систему здравоохранение. Глава Чувашии также отметил, что «в ближайшее время расширятся амбулаторные возможности», что позволит более оперативно выявлять тех, кто заразился коронавирусом и оперативно начинать лечение.

Говоря о тестировании на новую коронавирусную инфекцию, результаты которых можно получить «не выходя из дома», Олег Николаев не стал скрывать, что «пока идёт определённый процесс наладки и есть сбои в этой системе». По его словам, сейчас эти недостатки устраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 14 697 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 13 121 человек (89,3%). Умер 391 пациент с коронавирусом.