Москва, 18 декабря, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Организация «Офицеры России» направила обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянку, откуда его убрали в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади перед демонтажем 22 августа 1991 года

«Руководство общероссийской организации «Офицеры России» обратилось к генеральному прокурору РФ с просьбой восстановить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянке», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в организации попросили проверить законность сноса и переноса памятника из центра столицы, обоснованность изменения его статуса на памятник регионального значения и отреагировать «для восстановления законности» посредством возврата памятника на его прежнее место.

По мнению «Офицеров России», тогдашний мэр Москвы Гавриил Попов дал незаконное указание снести и перенести памятник Дзержинскому с Лубянской площади, и Московский горсовет народных депутатов 24 октября 1991 года принял решение мэра. В организации подчеркнули, что соответствующими правами на такой шаг обладали только Совет Министров СССР, если имелись в виду памятники общесоюзного значения, или Совет Министров РСФСР, если речь шла о памятниках республиканского и местного значения.