Калуга, 18 декабря, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Депутат городской думы Калуги Иван Родин 17 декабря совместно со специалистами отдела социального развития администрации муниципального района, министерства спорта Калужской области принял участие в приёмке первой площадки ГТО в Людиновском районе, построенной в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Ото пресс-службы Городской Думы Калуги Депутат Калужской городской Думы принял участие в приёмке спортплощадки ГТО

«Площадка оснащена всем необходимым оборудованием для сдачи комплекса ГТО и занятия физической культурой и различными видами спорта, — сказал Иван Родин. — Надеюсь, что наша молодёжь будет всё более активно участвовать в спортивных мероприятиях, а комплекс ГТО станет ещё более популярным. Спорт и здоровый образ жизни — главный залог здоровья будущих поколений, и мы должны создать все необходимые условия для развития физкультуры и спорта».