Лондон, 18 декабря, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признан спортсменом года по версии BBC. Об этом 18 декабря сообщается на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Нурмагомедов стал лауреатом премии «Иностранный спортсмен года». Он обошёл таких спортсменов, как прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), баскетболист Леброн Джеймс (США), гольфист Дастин Джонсон (США), футболистка Венди Ренар (Франция) и женщина-боксёр Кэти Тейлор (Ирландия).

В 2019 году BBC признал победителем кенийского бегуна Элиуда Кипчоге, в четвёртый раз выигравшего Лондонский марафон. При этом в октябре 2019 года он стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа.