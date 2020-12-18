Кабанский район, Бурятия, 18 декабря, 2020, 09:14 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии до сих пор не ликвидирована нелегальная свалка, хотя чиновники обещали сделать это до 10 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Бурятии, сообщение о мусоре возле Байкала поступило в октябре 2020 года.

Nanoworld Свалка бытовых отходов рядом с Байкалом. п. Хужир

Выяснилось, что земля принадлежит администрации Танхойского поселения, а свалка образовалась из-за того, что официальное место складирования находится в 150 км.

«Администрация района официально заявила общественникам, что свалка будет ликвидирована до 10 декабря. Но по сегодняшний день отходы полностью не вывезены», — отметили в ОНФ.

К настоящему времени здесь остаётся около 700 кубометров отходов. По объяснениям администрации, работа встала после увольнения работника у компании-исполнителя. Кроме того, трудностей добавил дефицит работников в связи с пандемией.