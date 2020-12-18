Уфа, 18 декабря, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Шесть транспортных и три туристические канатные дороги планируют построить в Уфе к 450-летию города. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе выездного рабочего совещания по вопросу создания канатной транспортной системы в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога

В регионе уже определили точки и направления для строительства дорог: транспортных и туристических. Так, фуникулеры будут ходить от набережной реки Белой в нескольких направлениях: к створу улицы Ленина, до памятника Салавату Юлаеву и к саду Салавата Юлаева. Отмечается, что транспортные канатные дороги будут соединять центр: от 35-го лицея до будущего кампуса научно-образовательного центра в Деме.

Вторая линия будет проходить через железнодорожный вокзал от района бульвара Ибрагимова и улицы Карла Маркса до Затона. Третья дорога соединит парк им. Мажита Гафури и Забелье. Также канатные дороги будут связывать ул. Коммунистическую с рекреационной зоной около сел Романовка и Миловка, микрорайоны Сипайлово и Инорс, а также по линии вдоль возводимого восточного выезда.

По словам Назарова, этот подход является очень перспективным, поскольку за сравнительно небольшие средства можно будет значительно улучшить транспортную инфраструктуру Уфы.

Сообщается, что разрабатывать этот проект намерена швейцарская компания «Бартолет Машиненбау АГ». Ранее она уже возвела канатную дорогу в Москве на Воробьевых горах. Эта дорога за два года перевезла свыше трех миллионов пассажиров. А компания реализовала свыше полутора тысяч сложных проектов.