Киев, 18 декабря, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Избавиться от йода и зелёнки в домашних аптечках предложила жителям Украины бывший министр здравоохранения этой страны и гражданка США Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook 17 декабря она написала, что этим советским средствам не место в аптечке современного человека.

Vadim Akopyan Зелёнка

«Объявляем проведение декоммунизации аптечки», — написала она, перечислив средства с признаками «советчины»: горчичники, оксолиновая мазь, перекись водорода, мазь Вишневского и некоторые другие.

Напомним, Украина переживает социально-экономический кризис и рассчитывает на международную помощь, в том числе в вопросах обеспечения лекарственными средствами.

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Весной 2020 года Киев согласился принять бесплатную медицинскую помощь из Индии, а в декабре представители министерства здравоохранения и профильные ассоциации обсудили нехватку антибиотиков в стране. При этом наиболее популярными аптечными препаратами на Украине остаются хлорид натрия, цитрамон и настойка боярышника.