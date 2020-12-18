Лондон, 18 декабря, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В сети появились фотографии предсерийного прототипа модели Bentley Bacalar. Снимки с новым авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Bentleymedia.com Bentley Mulliner Bacalar

Сейчас новый родстер проходит заключительное тестирование перед стартом производства. Сообщается, что тесты будут продолжаться ещё не менее 20 недель.

Прототип под названием Car Zero будут испытывать на управляемость, а также проверять его параметры при больших скоростях. Кроме того, специалисты компании проверят модель на вибрацию и шумы. Для Bacalar были разработаны 40 элементов из углеволокна, а 100 деталей были сделаны при помощи 3D-печати.

Тираж автомобиля производитель ограничил 12 экземплярами, каждый из которых будет выполнен в индивидуальном стиле.

В движение авто будет приводить шестилитровый 12-цилиндровый силовой агрегат, выдающий 659 «лошадей» (900 Нм). С ним будет агрегатироваться восьмискоростной «автомат» и привод 4×4. По предварительным данным, родстер сможет ускоряться до 322 км/ч.

Ранее гендиректор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что автокомпания планирует полностью перейти на выпуск электрокаров к 2030 году.

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