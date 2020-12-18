Нью-Дели, 18 декабря, 2020, 07:55 — ИА Регнум. В Индии с начала пандемии выявили почти 10 миллионов зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

(сс) Ganesh Dhamodkar. Wikimedia Commons Тестирование на коронавирус в Индии

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В частности, за минувшие сутки на индийской территории выявили 22 890 инфицированных SARS-CoV-2. К настоящему времени в Индии подтверждено уже 9 979 447 случаев заражения новым коронавирусом.

Также 17 декабря на индийской территории скончались еще 338 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Индии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 144 789 человек. Выздороветь смогли 9 520 827, их уже выписали из медицинских учреждений.