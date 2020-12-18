Красноярск, 18 декабря, 2020, 07:49 — ИА Регнум. Ещё 1400 доз вакцины от COVID-19 поступило в Красноярск, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в краевом министерстве здравоохранения.

Kraszdrav.ru Вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Препараты распределены между больницами Красноярска и региона. В медучреждениях, где будут делать прививки, установлено специальное холодильное оборудование для хранения ампул.

«Это не последняя крупная поставка в регион в текущем году», — говорится в сообщении краевого минздрава.

Напомним, предыдущую партию вакцины от COVID-19 (1000 доз) в Красноярский край доставили в первой половине декабря. Первыми прививают медицинский персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения планируется в первом квартале 2021 года.

Читайте также: В Красноярском крае от COVID-19 скончались почти 1500 человек