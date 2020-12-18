Москва, 18 декабря, 2020, 07:45 — ИА Регнум. Три из 16 государств, с которыми Россия открыла авиасообщение, полностью соответствуют критериям безопасности с точки зрения эпидемиологической обстановки с коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

(сс) Mathias Apitz (München) Отель на острове Занзибар. Танзания

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В еще четырех странах в норме находятся только два из рассматриваемых показателей.

«Всем критериям, по состоянию на 13 декабря, эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — говорится в сообщении ведомства, текст которого цитирует ТАСС.

Так, указанные страны проверялись на выполнение следующих норм: уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней не должен превышать 40 на 100 тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста за две недели не должен превышать 1%, а коэффициент распространения инфекции Rt — не быть выше значения 1.

В Роспотребнадзоре советуют гражданам РФ заблаговременно выбирать для посещения только безопасные с точки зрения эпидемиологической обстановки страны и не пренебрегать санитарными правилами при поездках.

В настоящее время Россия открыла авиасообщение с 16 странами. Помимо указанных в сообщении Роспотребнадзора государств, в их число входят Турция, Швейцария, Белоруссия и Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Тунис открыл свои границы для российских туристов. Однако Россия пока официально не возобновила авиасообщение с этой страной.