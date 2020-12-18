Северо-Курильск, Сахалинская область, 18 декабря, 2020, 07:15 — ИА Регнум. Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил пепел на высоту до 2,5 километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — отметили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что пепловый выброс не представляет угрозы для жителей острова Парамушир. В частности, пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось, запаха сероводорода не ощущалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до четырех километров. Угрозы для населения этот выброс не представлял.