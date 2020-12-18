Барнаул, 18 декабря, 2020, 07:16 — ИА Регнум. Неизвестно, о чём думали власти Алтайского края, полтора месяца назад заявившие о смене места для развёртывания ковидного госпиталя в Барнауле, но ни в ТЦ «Геомаркет», ни в здании «Посуда Центра» нового медицинского учреждения на сотни коек не будет. Несмотря на то, что и там, и там предпринимателей пришлось вытеснить и приступить к работам по перепрофилированию зданий.

Пресс-центр мэрии Барнаула Так после закрытия выглядел «Посуда-центр» в Барнауле

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Информацию о том, что в Барнауле отказались от намерений создавать ковидный госпиталь вне медицинских учреждений обнародовала сегодня, 18 декабря, пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова заместителя председателя губернатора Игоря Степаненко.

По его словам, для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, необходимо подвести более мощные и надежные коммуникации, на что потребуются время и немалые деньги.

«Предполагаемый объём расходов составит около 400 млн рублей, которые придётся безвозвратно вложить в арендованный на два-три года у частника объект», — пояснил чиновник.

В итоге губернатор Виктор Томенко, который сам же в начале ноября 2020 г. дал поручение мэру Барнаула Вячеславу Франку приспособить здание «Посуда Центра» под госпиталь, принял решение отказаться от реализации такого проекта.

Хотя ранее глава края довольно подробно останавливался на этом вопросе, говорил, что госпиталь строится надолго, он нужен для того, чтобы в случае возможности, возвращать учреждения здравоохранения к их профильной деятельности, выводя из ковидного перепрофилирования.

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«Коллеги, создать госпиталь нужно в максимально короткие сроки, поэтому важно уже сейчас начать работы на объекте. Я прошу вести работы параллельно, оказывать всяческое содействие проектировщикам и строителям», — эти слова мэра Барнаула звучали ещё в начале ноября. К работам в три смены привлекли ИСК «Союз» Владимира Отмашкина. И, поскольку документация ещё не подготовлена, все работы, по всей видимости, велись за счёт бизнесмена.

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В официальном сообщении также сказано, что поскольку в Барнауле больше пока не нашлось объектов, пригодных для создания временного ковидного госпиталя в короткие сроки для подготовки к третьей волне пандемии коронавируса, минздрав Алтайского края продолжит эту работу в рамках имеющихся планов.

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В местных телеграм-каналах данный факт не остался незамеченным. Общественность полагает, что делать заявления для прессы и сворачивать деятельность ТЦ без всестороннего изучения сути вопроса было по меньшей мене безответственно.

Тем временем оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 17 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1345 человек (вторые сутки добавляются по 15 новых жертв).

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