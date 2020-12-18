Абакан, 18 декабря, 2020, 06:51 — ИА Регнум. По состоянию на 17 декабря в Хакасии в тяжёлой и крайне тяжёлой степени находится 181 пациент с коронавирусом, в том числе 40 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач с пациентом больным коронавирусом

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В регионе выздоровели 11 923 человека — это 78,8% от общего числа носителей вируса.

За весь период в Хакасии скончались 145 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в республике коронавирус был выявлен у 15 128 человек.