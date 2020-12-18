Якутск, 18 декабря, 2020, 07:09 — ИА Регнум. Нет иного пути улучшения материального положения жителей страны, кроме как обеспечить их работой и достойным заработком, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя прошедшую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Иван Творожников. Нищие около церкви. 1889

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«На прошедшей конференции 17 декабря президентВладимир Путин признал, что 20 млн населения страны живёт за чертой бедности и к 2030 году поставлена задача уменьшить количество бедных. Я не вижу другого пути, как улучшить их материальное положение, кроме как обеспечить их работой и достойным заработком.

По данным Федеральной службы госстатистики, средняя зарплата в январе-мае 2020 года в Якутии составляла 74 тысячи рублей. Хотя фактически реальные цифры зарплаты для простого неквалифицированного рабочего или молодого специалиста составляют 28−38 тысяч рублей, что почти вдвое меньше заявляемой средней заработной платы. В этих условиях рост цен грозит тем, что многие жители РФ перейдут в статус «выживающих», учитывая, что молодые люди активно вступают в ипотеку и берут кредиты», — пояснил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия совершила большой прогресс в борьбе с бедностью за 20 лет, заявил Владимир Путин на пресс-конференции.

«Вы говорите, что не было никогда так плохо, как сейчас. Ну было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения — ниже прожиточного минимума. Почти треть страны», — сказал глава государства.