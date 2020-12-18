Москва, 18 декабря, 2020, 06:41 — ИА Регнум. В России начали собирать предзаказы на русскоязычную версию настольной ролевой игры «Чужой», созданной на основе известной фантастической хоррор-франшизы. Об этом 17 декабря сообщила на своём сайте «Студия 101».

Цитата из видео ALIEN The Roleplaying Game Official Trailer пользователя Free League Publishing. youtube.com Чужой

На момент публикации этой новости сайт издателя сообщал, что до окончания кампании остался 41 день. Ожидается, что сделавшие предзаказ смогут получить игру в апреле или мае 2021 года.

Компании 20th Century и Free League Publishing анонсировали игру Alien: Roleplaying Game в апреле 2019 года, в США и ЕС она появилась в продаже в декабре 2019-го. «Чужой» представляет собой официальную рускоязычную версию второй редакции Alien: Roleplaying Game. В игре присутствует два режима: кинематографический и режим кампании