В России стартовал сбор предзаказов на настольную ролевую игру «Чужой»
Москва, 18 декабря, 2020, 06:41 — ИА Регнум. В России начали собирать предзаказы на русскоязычную версию настольной ролевой игры «Чужой», созданной на основе известной фантастической хоррор-франшизы. Об этом 17 декабря сообщила на своём сайте «Студия 101».
На момент публикации этой новости сайт издателя сообщал, что до окончания кампании остался 41 день. Ожидается, что сделавшие предзаказ смогут получить игру в апреле или мае 2021 года.
Компании 20th Century и Free League Publishing анонсировали игру Alien: Roleplaying Game в апреле 2019 года, в США и ЕС она появилась в продаже в декабре 2019-го. «Чужой» представляет собой официальную рускоязычную версию второй редакции Alien: Roleplaying Game. В игре присутствует два режима: кинематографический и режим кампании