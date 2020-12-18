Якутск, 18 декабря, 2020, 07:13 — ИА Регнум. Для снижения цен на продукты питания в Якутии необходимо развивать транспортную и промышленную инфраструктуру, а также сельское хозяйство. В первую очередь необходимо построить железнодорожный и автомобильный мосты. Для круглогодичного транспортного сообщения через одну из крупнейших рек мира — Лену, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подсолнечное масло

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По мнению эксперта, на повестке общеизвестные «рецепты» оздоровления экономики и улучшения благосостояния жителей страны, в частности, Якутии. Главное, не просто их постоянно перечислять, но и делать реальные дела.

«Остаётся основным предложением — снижение цен на топливо. В Якутии производить и перерабатывать топливо нужно из природного газа и нефти, создавать активно газовые заправки и переводить грузовые автомобили по-возможности на газ. Это весьма экологично и подстегнёт газовую отрасль для развития. Также на транспортные издержки при перевозке топлива будет влиять железная дорога, асфальтовое покрытие федеральных дорог и круглогодичное сообщение через Лену.

Также нужно заботиться о продовольственной безопасности республики, обеспечивать северный завоз на высоком уровне, стимулировать работу депутатов арктических районов, профильных комитетов Госсобрания, занимающихся этим вопросом, разумеется спрашивать с них как с представителей и избранников народа, а не только как с исполнительной власти. Развивать местное производство продуктов питания. Подсолнухи при должном уходе и удобрении неплохо вырастают за короткое северное лето, я утрирую, конечно, вспоминая Хрущёва и попытки выращивать кукурузу в Арктике.

В принципе, колхозы в своё время обеспечивали ЯАССР картофелем и другими неприхотливыми овощами, а сейчас некоторые предприятия дают круглогодично лишь несколько видов овощей. Программу импортозамещения никто не отменял, поэтому без сельского хозяйства здесь мы не можем называться развивающимся и тем более передовым регионом Дальнего Востока.

Да, делать ставку на IT-технологии «стильно-модно-молодёжно», как это делает руководство республики, но нельзя забывать о хлебе насущном. И вышеперечисленные отрасли на сегодня нуждаются в специалистах не меньше, чем IT-сфера. На мой взгляд, эти более традиционные виды производства, обеспечат большим количеством рабочих мест население Якутии, чем пресловутые высокие технологии», — считает Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ могут предвидеть возникновение проблем с ценами на продукты, вместо того чтобы исправлять ситуацию ручным методом, заявил член Федерального политического совета «Партии Роста», гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

На пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин сказал:

«Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Сахар у нас чуть поменьше собрали, но достаточно для внутреннего потребления. На мировых рынках цены на сахар выросли, его повезли на экспорт, вот и всё, ничего здесь такого необычного нет. А внутренние цены начали подтаскивать к тому, что есть в официальных параметрах на мировом рынке».