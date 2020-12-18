Новосибирск, 18 декабря, 2020, 05:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области объём средств, вложенных сельхозпроизводителями в приобретение техники и оборудования, впервые превысил 7 миллиардов рублей. С начала 2020 года аграрии закупили 1866 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«План по закупке техники на 2020 год — 953 единицы превышен почти вдвое, — уточнили в министерстве. — В числе приобретений — 285 тракторов, 138 зерноуборочных комбайнов, 31 кормоуборочный комбайн».

Отметим, что в 2019 году на середину декабря сумма потраченных на сельхозтехнику средств составила 5,4 млрд рублей, в 2020 году — 7,1 млрд рублей.

Лидеры по вложенным в технику средствам — Краснозерский, Купинский, Коченевский, Тогучинский и Колыванский районы.

Объёмы государственной поддержки сельхозпроизводителей в регионе в 2020 году составят более 3,1 млрд рублей. Значительная часть суммы направят на возмещение части затрат аграриев на новую технику.