Москва, 18 декабря, 2020, 05:46 — ИА Регнум. В пятницу, 18 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, сильная гололедица. Температура воздуха — −2… −0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Потепление в Москве

В ночь на 19 декабря в Москве облачно, снег, местами гололедица. Температура воздуха — −5… −3 °C.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с, ночью — юго-восточный, южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −5… −0 °C днём и −8… −3 °C ночью.

В субботу, 19 декабря, днём в столице ожидается −2… −0. По области −5… −0 °C. Ночью в регионе ожидается −11… −1 °C. Снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в ближайшие годы в России продолжительность времён года может ощутимо измениться.