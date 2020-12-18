Москва, 18 декабря, 2020, 05:18 — ИА Регнум. Карета скорой помощи столкнулась с автомобилем такси в Москве в ночь на 18 декабря, передает телеканал РЕН-ТВ.

Mos03.ru Машина скорой помощи

Сообщается, что авария произошла на Нижней Первомайской улицы. В результате ДТП пострадали водитель и два фельдшера. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Других обстоятельств ДТП пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря машина скорой помощи попала в ДТП на юго-западе Москвы. Отмечалось, что после столкновения с легковым автомобилем, машина скорой помощи опрокинулась. Сведений о пострадавших не приводилось.