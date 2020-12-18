Кемерово, 18 декабря, 2020, 05:04 — ИА Регнум. В Кемерове на постоянный постамент установили танк Т-34, который участвовал в параде Победы 24 июня 2020 года. Он расположился рядом с президентским кадетским училищем. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Телеграм-канал «Цивилев Live» Легендарный танк Т-34 установили на постоянный постамент

Ранее глава города Илья Середюк уточнял, что основание и постамент для легендарного танка готовятся на кольцевой развязке б-ра Строителей и пр. Притомского. До этого времени он находился на территории президентского кадетского училища.

Теперь танк расположился внутри кольца в окружении скульптур «Звезды», посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что танк Т-34 найден поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года.