Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2020, 05:10 — ИА Регнум. На Камчатку для помощи в лечении пациентов, заражённых коронавирусом SARS-CoV-2 прилетели медики из Уфимского государственного университета. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Медики в защитных костюмах

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«Медики прилетели в Камчатский край из Уфимского государственного медицинского университета. В числе прибывших — врачи-реаниматологи и медицинские сёстры, специализация которых связана с помощью больным, находящимся на стационарном лечении, а также сестры-анестезисты», — заявил врио министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин. По его словам, медики сразу по прилёте приступили к работе и «окажут неоценимую помощь нашему краю в борьбе с пандемией».

Пять врачей и семеро представителей среднего медицинского персонала, прибывшие из Уфы, будут направлены в моногоспитали региона.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что все оргвопросы, связанные с прибытием и размещением специалистов в регион «должны быть решены в обязательном порядке и в кратчайшие сроки, чтобы в непростых условиях борьбы с COVID-19 врачи и медсёстры чувствовали себя максимально комфортно».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки рекомендовали перевести на дистанционное обучение школьников с 5-го по 8-й классы.