Владивосток, 18 декабря, 2020, 04:26 — ИА Регнум. Приморью из федерального бюджета выделено 110 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

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Из 110 млн рублей на этой неделе получено 39 млн. Дополнительно из краевого бюджета выделено ещё 67 млн рублей. Лекарства на эти деньги уже закуплены. Медикаменты поступают в регион партиями и сразу распределяются по медучреждениям.

В первую очередь препараты выдаются пациентам, которые с пневмониями до 30% поражения лёгких остаются для лечения дома.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о лекарствах для больных коронавирусом озвучили на ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина 17 декабря.

А началась пресс-конференция с обсуждения коронавирусной проблемы в этом году.