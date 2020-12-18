Вашингтон, 18 декабря, 2020, 03:25 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате ряда дорожно-транспортных происшествий на восточном побережье США, случившихся из-за сильных снегопадов, сообщает издание The New York Times.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Так, в штатах Нью-Йорк в ДТП погибли два человека. Столько же жертв числится после происшествий на дорогах Пенсильвании, где в одной из аварий столкнулись более 66 автомобилей. Еще один человек погиб в штате Канзас.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря власти штатов Пенсильвания и Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наступления снегопадов.