Чэнду, Китай, 18 декабря, 2020, 01:38 — ИА Регнум. В провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая является главной «житницей» Китая, урожай зерна достиг 35,27 млн тонн за текущий год, что на 285 тыс. тонн больше, чем годом ранее, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Провинция сумела обеспечить устойчивый рост сбора урожая зерна, несмотря на эпидемию нового коронавируса, благодаря увеличению площадей посадки зерна, а также улучшению качества ухода за полями, сообщили в департаменте сельского хозяйства и вопросов села Сычуани.

По официальным данным, площадь посевов зерновых в Сычуани увеличилась на 34 тыс. га по сравнению с прошлым годом и достигла 6,3 млн га. Урожайность на единицу продукции в этом году составила 5587,5 кг с га, что на 16,5 кг больше, чем в 2019 году.

Получившая название «страна изобилия», Сычуань была признана самой крупной зерновой провинцией на юго-западе Китая по объему производства в прошлом году.