Пекин, 18 декабря, 2020, 01:33 — ИА Регнум. Национальная администрация лесных угодий и пастбищ Китая призвала увеличить площадь покрытия лесами до 24,1% в следующие пять лет, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

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Объем национальных лесных запасов должен достичь 19 млрд кубометров к концу 14-й Пятилетки (2021−2025), что на 1,4 млрд кубометров больше нынешнего уровня, сообщили в администрации.

Всеобщая площадь зелени должна увеличиваться на один процентный пункт до 57%, сообщил представитель администрации Лю Дуншэн. Власти также впервые объявили объем общих запасов углерода в лесах Китая.

По словам Лю, запасы углерода в лесах Китая достигли 9,2 млрд тонн, что означает, что в среднем они росли на 200 млн тонн в год или эквивалентно поглощению углерода от 700 до 800 млн тонн.

Лю сказал, что с расширением площади лесов и увеличением лесных запасов, поглощение углерода в лесах будет постепенно увеличиваться, помогая стране справиться с изменением климата и достичь своих экологических целей.